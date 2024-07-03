В махачкалинском «Динамо» прокомментировали интерес к Рейне

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что клуб интересуется нападающим «Торпедо» Йорди Рейной.

«Мы не рассматривали Рейну в качестве усиления нашей команды. Его переход маловероятен», — сказал Газизов Sport24.

30-летний перуанский форварда играет за «Торпедо» с 2023 года. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.