В махачкалинском «Динамо» прокомментировали интерес к Рейне
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что клуб интересуется нападающим «Торпедо» Йорди Рейной.
«Мы не рассматривали Рейну в качестве усиления нашей команды. Его переход маловероятен», — сказал Газизов Sport24.
30-летний перуанский форварда играет за «Торпедо» с 2023 года. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.
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