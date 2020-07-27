В «Локомотиве» только один футболист не поставил Алексея Миранчука на первое место
20:05
Только один футболист «Локомотива» не назвал полузащитника Алексея Миранчука, в тройке лучших футболистов сезона. Им стал сам Алексей — он выбрал на первое место Гжегожа Крыховяка.
На второе место большинство игроков «Локомотива» поставило Крыховяка. На третье — форварда «Зенита» Сердара Азмуна.
В голосовании приняли участие 176 игроков премьер-лиги — по 11 из каждой команды.
Итоги голосования игроков. Фото «СЭ»
Подведение итогов голосования — на сайте «СЭ»
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