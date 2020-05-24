В «Локо» ждут Николича на следующей неделе

По информации «СЭ», в «Локомотиве» ожидают прибытия в Москву нового главного тренера Марко Николича до конца следующей недели.

Напомним, клуб не стал продлевать контракт с Юрием Семиным, который заканчивается 31 мая. Несколько дней назад «СЭ» уже сообщал, что Николич не получил еще разрешения на работу в России. (Виталий Айрапетов)

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 41 баллом после 22 туров.

«При Николиче «Локо» будет играть в более осмысленный футбол». Первое интервью Кикнадзе после ухода Семина