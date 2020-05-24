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В «Локо» ждут Николича на следующей неделе

13:19
Марко Николич. Фото Reuters
Марко Николич. Фото Reuters
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По информации «СЭ», в «Локомотиве» ожидают прибытия в Москву нового главного тренера Марко Николича до конца следующей недели.

Напомним, клуб не стал продлевать контракт с Юрием Семиным, который заканчивается 31 мая. Несколько дней назад «СЭ» уже сообщал, что Николич не получил еще разрешения на работу в России. (Виталий Айрапетов)

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 41 баллом после 22 туров.

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