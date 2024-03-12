В Италии не считают Сарри лучшим вариантом на замену Абаскалю

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре с «СЭ» предположил, может ли Маурицио Сарри возглавить московский клуб вместо Гильермо Абаскаля.

«Не думаю, что Сарри является лучшим вариантом в качестве главного тренера «Спартака». Но я правда не понимаю, чего ждет руководство красно-белых, чтобы уволить Абаскаля», — сказал Камоцци в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Сарри возглавлял «Лацио» с лета 2021 года. Ранее он тренировал «Ювентус», «Челси» и «Наполи». 12 марта стало известно, что 65-летний итальянец подал в отставку.

10 марта «Спартак» проиграл «Факелу» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ. На данный момент красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.