«Локомотив» поздравил Юрия Семина с 75-летием

«Локомотив» поздравил бывшего главного тренера Юрия Семина с 75-летием. Клуб подготовил специальный видеоролик.

«Дорогой Юрий Палыч! От всей души поздравляем вас с юбилеем! Мы безмерно ценим вашу любовь к футболу и «Локомотиву», вашу мощную энергию, которой Вы всех нас заряжали и продолжаете заряжать. Вы — наша легенда и навсегда вписали свое имя в победную историю «Локомотива». Мы очень рады, что часть этого пути мы прошли вместе с вами. Желаем вам бодрости и здоровья, сил для новых побед, неизменного позитивного настроя и открытости ко всему новому! С днем рождения, с 75-летием!» — говорится в сообщении.

В съемках приняли участие генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко, главный тренер команды Заур Хапов и футболисты основного состава Гилерме, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Мацей Рыбус и Борис Ротенберг.

В качестве тренера «Локомотива» он трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз выигрывал Кубок, три раза — Суперкубок страны. Семин брал золото чемпионата Украины с киевским «Динамо».