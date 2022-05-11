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«Локомотив» поздравил Юрия Семина с 75-летием

Виктория Кравченко
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«Локомотив» поздравил бывшего главного тренера Юрия Семина с 75-летием. Клуб подготовил специальный видеоролик.

«Дорогой Юрий Палыч! От всей души поздравляем вас с юбилеем! Мы безмерно ценим вашу любовь к футболу и «Локомотиву», вашу мощную энергию, которой Вы всех нас заряжали и продолжаете заряжать. Вы — наша легенда и навсегда вписали свое имя в победную историю «Локомотива». Мы очень рады, что часть этого пути мы прошли вместе с вами. Желаем вам бодрости и здоровья, сил для новых побед, неизменного позитивного настроя и открытости ко всему новому! С днем рождения, с 75-летием!» — говорится в сообщении.

В съемках приняли участие генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко, главный тренер команды Заур Хапов и футболисты основного состава Гилерме, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Мацей Рыбус и Борис Ротенберг.

В качестве тренера «Локомотива» он трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз выигрывал Кубок, три раза — Суперкубок страны. Семин брал золото чемпионата Украины с киевским «Динамо».

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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