«Краснодар» и «Факел» сыграют в 25-м туре РПЛ 19 апреля

«Краснодар» 19 апреля на своем поле примет «Факел» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «Арена Краснодар» начнется в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Краснодар» — «Факел» пройдет на канале «Матч Премьер» для всех зрителей с подпиской на сервис. Начало прямого эфира — в 18.50 мск.

Следите за ключевыми событиями поединка 25-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Факелом» с помощью матч-центра «СЭ».

«Краснодар» с главным тренером Мурадом Мусаевым находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 43 баллами. «Факел» Сергея Ташуева располагается на 11-м месте с 26 очками.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.