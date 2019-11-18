В товарищеском матче ЦСКА с ростовским СКА в Москве принял участие 18-летний форвард Асхаб Мукудаев. Игрок датского «Хельсингера» находится в московском клубе на просмотре.

Асхаб — сын Абубакара Мукудаева, известного тренера по тяжелой атлетике, иммигрировавшего в Данию. Мукудаев-младший вышел на поле на пять минут и сыграл на левом краю атаки.

«ЦСКА — большой клуб в России, — сказал форвард. — Конечно, я хотел бы играть здесь, но решение принимать не мне. Это должно быть решение тренера и клуба. Хотел бы оставаться здесь как можно дольше. С Виктором Гончаренко я еще не говорил, может быть, у нас будет разговор завтра». (Александр Рогулев)

Подробнее о матче ЦСКА — СКА — здесь