Урош Спаич: "Если "Краснодар" хочет биться за чемпионство, то скамейку нужно пополнять"

Защитник "Краснодара" Урош Спаич​ поделился мнением о том, как изменится игра команды после большого количества приобретений.

– Да, это очень важный момент, - цитируют "Известия" Спаича. - Наверное, в частности, из-за этого очень полезно, что на сборах мы встречались с командами из РПЛ, против которых будем играть в сезоне. Это должно помочь новичкам "Краснодара" быстрее адаптироваться. Безусловно, времени на подготовку очень мало, но мы стараемся сделать всё возможное, чтобы быть полностью готовыми к старту сезона. Думаю, в Австрии мы проделали серьезную работу. У тех, кто пополнил клуб этим летом, очень приличный уровень, так что, уверен, всё будет хорошо.

Не хватает ли глубины? В прошлом сезоне с этим были трудности. В "Краснодаре" много молодых игроков, но этого не всегда хватало. Если мы хотим биться за самые высокие места и чемпионство, то, конечно, скамейку нужно пополнять. Из-за этого мы потеряли много очков в прошлом сезоне. Думаю, в "Краснодаре" все видели это и знают о такой проблеме. Уверен, в клубе будут работать над этим.