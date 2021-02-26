«Уфа» подписала контракт с воспитанником «Црвены Звезды»
«Уфа» объявила о подписании контракта с защитником Неманьей Милетичем.
29-летний серб подписал долгосрочный контракт с уфимским клубом. Срок соглашения не сообщается.
Неманья Милетич подписал долгосрочный контракт с футбольным клубом «Уфа»! ?— ФК УФА (@UfaFc) February 26, 2021
29-летний сербский футболист присоединился к нашей команде на правах свободного агента. Милетич выступает на позиции левого защитника и является воспитанником белградской «Црвены Звезды». pic.twitter.com/F6wVM1YgXY
Последним клубом Милетича был «Олимпиакос» из Никосии (Кипр). Футболист провел за команду 12 матчей в сезоне-2020/21 и не отличился результативными действиями. Милетич является воспитанником «Црвены Звезды».
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