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«Уфа» подписала контракт с воспитанником «Црвены Звезды»

15:37

«Уфа» объявила о подписании контракта с защитником Неманьей Милетичем.

29-летний серб подписал долгосрочный контракт с уфимским клубом. Срок соглашения не сообщается.

Последним клубом Милетича был «Олимпиакос» из Никосии (Кипр). Футболист провел за команду 12 матчей в сезоне-2020/21 и не отличился результативными действиями. Милетич является воспитанником «Црвены Звезды».

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