Дюков объяснил назначение Гинера на пост вице-президента РФС

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал назначение Евгения Гинера на пост вице-президента РФС.

«Гинер — представитель клубов, который обладает опытом в клубном футболе. В истории каждой команды бывают удачные и не очень удачные моменты. В целом, никто не будет спорить, что ЦСКА — успешный клуб, который доказал это на спортивной арене, завоевав трофеи в России и Европе. Клуб, который с точки зрения коммерческой работы и трансферной политики, работает успешно.

Гинер работает уже давно, и я его оцениваю, как профессионала. Он предложил очень много важных идей в свое время, которые были реализованы. Что у него есть — абсолютная проактивность. Он регулярно принимает участие в заседаниях исполкома, активно участвует в работе финансового комитета. Гинер очень много сделал, чтобы изменилась система учета финансовая", — сказал Дюков.

26 февраля стало известно, что Гинер стал вице-президентом Российского футбольного союза.

С февраля 2001 года Гинер является президентом ЦСКА. Красно-синие с 37 очками занимают второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

(Владислав Зимагулов)