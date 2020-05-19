По данным «СЭ», положительный тест на коронавирус сдал тренер вратарей «Динамо» Дмитрий Изотов. Ранее Covid-19 обнаружен у трех футболистов бело-голубых и директора медицинского департамента Алексея Плескова.

Если у них болезнь протекает бессимптомно, то Изотов слег с температурой еще до тестирования команды. Динамовцы перенесли на неопределенный срок возобновление тренировок, которое было намечено на среду, 21 мая. (Константин Алексеев)

Стало известно состояние здоровья футболистов «Динамо», зараженных коронавирусом. Также болеет один из медиков