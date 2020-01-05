РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

У капитана «Локомотива» Чорлуки родился сын

20:32
Теги:

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что капитан и защитник команды Ведран Чорлука стал отцом.

У 33-летнего хорвата и его супруги Франки родился сын. Мальчика назвали Виктором.

В текущем сезоне Чорлука провел 25 матчей за «Локомотив» и не отметился результативными действиями. Защитник выступает в московской команде с 2012 года.

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/21576

Опрос

проголосовало: 26298
Все опросы
«Зенит» — зимний чемпион. А кто победит в РПЛ-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир