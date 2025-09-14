У ЦСКА прервалась 21-матчевая серия без поражений в РПЛ

ЦСКА на выезде уступил «Ростову» в матче 8-го тура РПЛ — 0:1.

Армейцы впервые проиграли в РПЛ под руководством Фабио Челестини, который возглавил команду летом.

Кроме того, у ЦСКА прервалась 21-матчевая серия без поражений, которая стартовала еще при Марко Николиче. Тогда московский клуб тоже уступил «Ростову» (1:2) в ноябре 2024 года.

ЦСКА (15 очков) занимает четвертое место в РПЛ. «Ростов» (8) прервал трехматчевую серию без побед и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице.