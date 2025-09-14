У ЦСКА прервалась 21-матчевая серия без поражений в РПЛ
ЦСКА на выезде уступил «Ростову» в матче 8-го тура РПЛ — 0:1.
Армейцы впервые проиграли в РПЛ под руководством Фабио Челестини, который возглавил команду летом.
Кроме того, у ЦСКА прервалась 21-матчевая серия без поражений, которая стартовала еще при Марко Николиче. Тогда московский клуб тоже уступил «Ростову» (1:2) в ноябре 2024 года.
ЦСКА (15 очков) занимает четвертое место в РПЛ. «Ростов» (8) прервал трехматчевую серию без побед и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице.
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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|0-0
|0
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Балтика
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|0-0
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7
|Динамо
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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|0-0
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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16
|Факел
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
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|Спартак – Родина
|- : -
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
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|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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