«Балтика» — на втором месте: таблица РПЛ после 8-го тура

В воскресенье, 14 сентября, матчем «Ростов» — ЦСКА (1:0) завершился 8-й тур чемпионата России.

Занимающий первое место «Краснодар» победил «Акрон» (2:1).

«Балтика» сыграла вничью с «Зенитом» (0:0), «Локомотив» — с «Ахматом» (1:1). Калининградцы опережают железнодорожников по лучшей разности забитых и пропущенных мячей.

РПЛ: результаты всех матчей 8-го тура

В 9-м туре встречаются: 20 сентября «Пари НН» — «Ахмат» (14.30), «Акрон» — «Рубин» (16.45), «Динамо» Мх — «Локомотив» (19.30);

21 сентября «Оренбург» — «Динамо» (12.00), «Спартак» — «Крылья Советов» (14.30), «Балтика» — «Ростов» (17.00), «Краснодар» — «Зенит» (19.30);

22 сентября «Сочи» — ЦСКА (19.00).