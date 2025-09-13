«Ахмат» — «Локомотив»: Батраков сравнял счет
«Локомотив» сравнял счет в матче против «Ахмата» в 8-м туре РПЛ — 1:1.
На 80-й минуте забил Алексей Батраков.
«СЭ» ведет трансляцию встречи.
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
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|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
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