«Ахмат» — «Локомотив»: Батраков сравнял счет

«Локомотив» сравнял счет в матче против «Ахмата» в 8-м туре РПЛ — 1:1.

На 80-й минуте забил Алексей Батраков.

«СЭ» ведет трансляцию встречи.