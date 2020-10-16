«Ты всегда был на шаг впереди, ты всегда был на шаг мудрее». Титов поздравил Тихонова с юбилеем

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поздравил своего бывшего партнера по команде Андрея Тихонова с 50-летием.

«Валерьевич! Ты всегда был на шаг впереди, ты всегда был на шаг мудрее, и ты всегда будешь великим Тихоновым! С юбилеем, Андрей Валерьевич!» — написал Титов в Instagram.

Большую часть футбольной карьеры Тихонов провел в московском «Спартаке», за который он сыграл 191 матч и забил 68 мячей.