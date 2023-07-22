Трошечкин: «Ушел из «Ахмата», потому что любой футболист хочет играть, а с приходом Ташуева я резко перестал это делать»
Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в интервью «СЭ» рассказал об уходе из «Ахмата».
«Мне все нравилось в клубе. Отношения с ребятами, руководством и персоналом сложились прекрасные. Ушел же из «Ахмата», потому что любой футболист хочет играть, а с приходом нового тренера, Сергея Ташуева, я резко перестал это делать. В дополнении ко всему была еще травма, после которой появилось ощущение, что про меня немного забыли. Уже зимой понимал — игрового времени будет мало», — сказал Трошечкин «СЭ».
Александр Трошечкин также рассказал, каким одним словом он мог бы описать проведенный период в Грозном.
«Опыт. Причем позитивный, потому что я сделал шаг вперед, был в тройке лучших в команде по системе «гол+пас» за 2022 год, да и внес лепту в рекордный результат «Ахмата» — пятое место», — добавил Трошечкин.
Этим летом Александр Трошечкин перешел в «Пари НН», контракт рассчитан на три года.
Прошлый сезон «Ахмат», который возглавил Сергей Ташуев, закончил сезон на рекордном для себя 5-м месте турнирной таблицы РПЛ.
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|Спартак
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5
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6
|Ахмат
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7
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8
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9
|Сочи
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10
|Урал
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11
|Кр. Советов
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12
|Пари НН
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13
|Факел
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14
|Рубин
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|0-0
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15
|Балтика
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|0-0
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16
|Динамо
|1
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|1-3
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -
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Жуан Батчи
Краснодар
|1
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
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Федор Смолов
Динамо
|1
|П
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
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Константин Тюкавин
Динамо
|1
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
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Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
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