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Тренер «Сочи» Фоменко уверен, что команда готова к игре с «Ростовом»

16:26
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Тренер «Сочи» Олег Фоменко перед началом матча 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» отметил, что его команда готова к игре, несмотря на отсутствие Владимира Федотова.

Ранее стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал главного тренера сочинцев Федотова на две встречи.

— Сложности? Игра покажет, какие они будут. Только она определит это. Команда готова, непринципиальный момент, где находится Владимир Валентинович. XXI век, коммуникаций очень много, — сказал Фоменко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Сочи — Ростов

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