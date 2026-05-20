Лещенко сомневается, что Тюкавин перейдет в «Зенит»

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к нападающему бело-голубых Константину Тюкавину со стороны «Зенита».

«Я бы не хотел, чтобы он переходил в «Зенит». В «Динамо» он находится на своем месте, а уход станет для «Динамо» потерей. Но и человеческие качества в такой ситуации должны играть роль. Бросать команду было бы некорректно. Я не думаю, что он уйдет», — сказал Лещенко «СЭ».

Контракт 23-летнего Тюкавина с «Динамо» рассчитан до лета 2030 года. В сезоне-2025/26 форвард провел 31 матч во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max