Тренер «Краснодара» Артур Оленин перед матчем 17-го тура РПЛ с «Ротором» поделился ожиданиями от встречи.

Напомним, что главный тренер «быков» Марад Иусаев дисквалифицирован.

— Этот матч для нас очень важный. Будем выходить как на последний бой, — отметил Оленин в эфире «Матч Премьер». — Это для нас очень важно. Выходим, готовы работать по максимуму, чтобы добиться победы.

Кабелла, Классон, Берг в порядке. Мы дали им отдохнуть, потому что они много игр сыграли. Поэтому нагружать через два на третий будет нелогично, когда есть выздоровевшие свежие люди.