Тренер «Краснодара» — перед «Ротором»: «Будем выходить как на последний бой»
Тренер «Краснодара» Артур Оленин перед матчем 17-го тура РПЛ с «Ротором» поделился ожиданиями от встречи.
Напомним, что главный тренер «быков» Марад Иусаев дисквалифицирован.
— Этот матч для нас очень важный. Будем выходить как на последний бой, — отметил Оленин в эфире «Матч Премьер». — Это для нас очень важно. Выходим, готовы работать по максимуму, чтобы добиться победы.
Кабелла, Классон, Берг в порядке. Мы дали им отдохнуть, потому что они много игр сыграли. Поэтому нагружать через два на третий будет нелогично, когда есть выздоровевшие свежие люди.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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