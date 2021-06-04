Тренер ЦСКА Аджем покинул клуб и завершил тренерскую карьеру

Тренер ЦСКА Юрий Аджем завершил тренерскую деятельность и вышел на пенсию, сообщает официальный сайт армейцев.

«Когда проводишь всю жизнь в футболе, принять осознанное решение уйти на покой нелегко. Но я долго к этому шел и считаю, что настало время уделить больше времени семье. Сборы, тренировки, матчи, выезды — это мой привычный график в последние десятилетия. Но у меня девять внуков, и, при всей моей любви к футболу, не хочу, чтобы он и дальше отнимал меня у родных. Рад, что ухожу после успешного для молодежной команды сезона и завоевания золотых медалей.

Я хотел бы поблагодарить очень многих — руководство, коллег-тренеров, сотрудников клуба и академии, игроков. У меня была яркая и насыщенная карьера, и я рад, что столько времени провел именно в армейском клубе, где чувствовал себя как дома», — приводит официальный сайт армейцев слова Аджема.

Юрий Аджем завершил тренерскую деятельность https://t.co/sQujpwFw3X pic.twitter.com/L6r3Tzlqmm — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 4, 2021

Аджем выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 1979 по 1983 год. С 1994 по 1996 год он работал в тренерском штабе основной команды, в 2003 году специалист вернулся в клуб для работы в молодежной системе. С лета 2017 года Аджем был помощником старшего тренера молодежного состава красно-синих Андрея Аксенова.