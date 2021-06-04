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Тренер ЦСКА Аджем покинул клуб и завершил тренерскую карьеру

18:27
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Тренер ЦСКА Юрий Аджем завершил тренерскую деятельность и вышел на пенсию, сообщает официальный сайт армейцев.

«Когда проводишь всю жизнь в футболе, принять осознанное решение уйти на покой нелегко. Но я долго к этому шел и считаю, что настало время уделить больше времени семье. Сборы, тренировки, матчи, выезды — это мой привычный график в последние десятилетия. Но у меня девять внуков, и, при всей моей любви к футболу, не хочу, чтобы он и дальше отнимал меня у родных. Рад, что ухожу после успешного для молодежной команды сезона и завоевания золотых медалей.

Я хотел бы поблагодарить очень многих — руководство, коллег-тренеров, сотрудников клуба и академии, игроков. У меня была яркая и насыщенная карьера, и я рад, что столько времени провел именно в армейском клубе, где чувствовал себя как дома», — приводит официальный сайт армейцев слова Аджема.

Аджем выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 1979 по 1983 год. С 1994 по 1996 год он работал в тренерском штабе основной команды, в 2003 году специалист вернулся в клуб для работы в молодежной системе. С лета 2017 года Аджем был помощником старшего тренера молодежного состава красно-синих Андрея Аксенова.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-dublja/yuriy-adzhem-zavershil-trenerskuyu-deyatelnost/

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