Зарема показала подарок от Гуса Хиддинка
19:03
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна показала в своем Telegram-канале, какой подарок ей когда-то сделал бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк.
Зарема Салихова.
«Подарок от Гуса Хиддинка после удачного выступления сборной», — написала Зарема.
Под руководством Хиддинка сборная России добилась наивысшего успеха после распада СССР, дойдя до полуфинала Евро-2008. Тогда россияне обыграли в четвертьфинале голландцев (3:1), а в полуфинале уступили будущим чемпионам испанцам (0:3).
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