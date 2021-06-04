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Зарема показала подарок от Гуса Хиддинка

19:03
Зарема Салихова.
Зарема Салихова.
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна показала в своем Telegram-канале, какой подарок ей когда-то сделал бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк.

Зарема Салихова.
Зарема Салихова.

«Подарок от Гуса Хиддинка после удачного выступления сборной», — написала Зарема.

Под руководством Хиддинка сборная России добилась наивысшего успеха после распада СССР, дойдя до полуфинала Евро-2008. Тогда россияне обыграли в четвертьфинале голландцев (3:1), а в полуфинале уступили будущим чемпионам испанцам (0:3).

Дополнительная информация:

https://t.me/zaremaplayboy/4

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