Зарема показала подарок от Гуса Хиддинка

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна показала в своем Telegram-канале, какой подарок ей когда-то сделал бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк.

Зарема Салихова.

«Подарок от Гуса Хиддинка после удачного выступления сборной», — написала Зарема.

Под руководством Хиддинка сборная России добилась наивысшего успеха после распада СССР, дойдя до полуфинала Евро-2008. Тогда россияне обыграли в четвертьфинале голландцев (3:1), а в полуфинале уступили будущим чемпионам испанцам (0:3).