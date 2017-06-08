"Тосно" расстался с Аравиным

Защитник Алексей Аравин, в минувшем сезоне выступавший в составе "Тосно", покинул клуб, информирует пресс-служба команды из Ленинградской области. 30-летний россиянин покинул клуб в связи с окончанием срока действия контракта.

Напомним, что футболист перешел в "Тосно" в 2015 году. За это время он провел за клуб 37 матчей.

Примечательно, что для Аравина команда из Ленинградской области стала четвертой, которой он помог выйти в российскую премьер-лигу. Ранее защитник выходил в РФПЛ с "Сибирью", "Томью" и "Анжи".