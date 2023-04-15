«Торпедо» — «Спартак»: вратарь хозяев Бабурин отразил пенальти Литвинова
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов не реализовал пенальти в матче 23-го тура РПЛ с «Торпедо» — 1:0.
Вратарь хозяев поля Егор Бабурин отразил удар игрока красно-белых.
Кейта Бальде одним касанием убрал защитника и пробросил вперед, игрок «Торпедо» не успевал и сфолил на форварде.
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|2
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|9
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|17
|
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|23
|3
|5
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|15.04
|14:00
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Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
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|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
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|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
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|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
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Крылья Советов
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|
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Краснодар
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|1
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Локомотив
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