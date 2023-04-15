«Торпедо» — «Спартак»: вратарь хозяев Бабурин отразил пенальти Литвинова

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов не реализовал пенальти в матче 23-го тура РПЛ с «Торпедо» — 1:0.

Вратарь хозяев поля Егор Бабурин отразил удар игрока красно-белых.

Кейта Бальде одним касанием убрал защитника и пробросил вперед, игрок «Торпедо» не успевал и сфолил на форварде.