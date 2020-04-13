TMW: «Зенит» снова интересуется Ругани. Это первый игрок серии А с коронавирусом

Защитник «Ювентуса» Даниеле Ругани все еще входит в сферу интересов «Зенита». Российский клуб готов приобрести 25-летнего итальянца в ближайшее трансферное окно, утверждает Tuttomercatoweb.

«Зенит» уже пытался купить игрока в летнее транферное окно. Тогда команда из Санкт-Петербург предлагала ему контракт с зарплатой в 2,5 миллиона евро за сезон.

Сумма возможного трансфера Ругани, чей контракт с туринцами действует до июля 2024-го, не называется, а портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Ругани провел всего 7 матчей за «Юве» во всех турнирах. Отметим, что он стал первым футболистом серии А, у которого был обнаружен коронавирус.