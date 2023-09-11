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Сегодня, 15:50

Титов: «Я работал в штабе «Спартака» в сезоне-2015/16. Если пропускали два, сразу увольнение»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» высказался о количестве пропущенных красно-белыми голах во всех турнирах.

«Надо понимать, что хотят руководители. Конечно, речь идет о победах. Но с таким футболом... То, что команде в каждом матче забивают два, а то и больше, перебор. Я работал в штабе «Спартака» в сезоне-2015/16. Тогда главная претензия звучала так: «Почему мы пропустили гол?» Ну а если пропускали два, сразу увольнение», — сказал Титов «СЭ».

Также бывший капитан красно-белых направил просьбу руководству «Спартака».

«А что сегодня? Мы видим, что «Спартак» дома получает четыре мяча от «Нижнего Новгорода», и все нормально! Зато выиграли, веселый матч! Ребята, определитесь, чего вы хотите? Это даже не вопрос — просьба к руководству «Спартака», — добавил Титов.

После семи туров «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. 16 сентября красно-белые сыграют против «Сочи». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Олег Рябчук. «Рябчук? Мне кажется, сегодняшний Жирков не хуже». Интервью Егора Титова
Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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