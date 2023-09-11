Титов: «Я работал в штабе «Спартака» в сезоне-2015/16. Если пропускали два, сразу увольнение»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» высказался о количестве пропущенных красно-белыми голах во всех турнирах.

«Надо понимать, что хотят руководители. Конечно, речь идет о победах. Но с таким футболом... То, что команде в каждом матче забивают два, а то и больше, перебор. Я работал в штабе «Спартака» в сезоне-2015/16. Тогда главная претензия звучала так: «Почему мы пропустили гол?» Ну а если пропускали два, сразу увольнение», — сказал Титов «СЭ».

Также бывший капитан красно-белых направил просьбу руководству «Спартака».

«А что сегодня? Мы видим, что «Спартак» дома получает четыре мяча от «Нижнего Новгорода», и все нормально! Зато выиграли, веселый матч! Ребята, определитесь, чего вы хотите? Это даже не вопрос — просьба к руководству «Спартака», — добавил Титов.

После семи туров «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. 16 сентября красно-белые сыграют против «Сочи». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.