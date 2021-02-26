Тедеско рассказал о судьбе Селихова, Гулиева и Ташаева в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 20-го тура чемпионата России против «Рубина» рассказал о ролях Александа Селихова, Аяза Гулиева и Александра Ташаева в команде.

— Какова судьба Селихова, Гулиева и Ташаева?

— Ташаев и Гулиев сейчас не являются частью основного состава. Ситуация по Ташаеву была ясна... Я даже не помню — наверное, с того момента, когда в «Спартаке» еще работал Томас Цорн.

Вратари — особая каста. У них и конкуренция внутри их группы, но есть и взаимопомощь. Мы знаем, что Макси — топ, Селихов — топ. Другие парни — топ. Но это соревнование, конкурентная среда. Вспомню случай в «Шальке» — там я поменял вратаря, и это произвело такой фурор, что затмило высадку на Луну. Психологически вратарю важно чувствовать 100% доверия со стороны тренера. Если будет 98%, уже не то... Мы доверяем Макси, так же как и Селе. Но сейчас не время менять вратаря. Селихов полностью понимает ситуацию — мы говорили с ним об этом. И важно, что он в команде, он продолжает работать со страстью.

Матч «Спартак» — «Рубин» пройдет на «Открытие Арене» в воскресенье, 28 февраля. Начало — в 14:00 мск.

(Артем Калинин)