Ташуев рассказал, что думает о будущем Кордобы в «Краснодаре»

Бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев поделился мнением о форварде Джоне Кордобе, который пока не сыграл в этом сезоне.

«Далеко идущих выводов о перспективах «Краснодара» делать пока не стоит, все-таки команда начала сезон не в оптимальном составе. Отсутствие Кордобы сказывается на атаке. Джон — лидер «Краснодара», без него команде тяжеловато», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

После второго тура РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 6 очков. «Краснодар» занимает 10-ю строчку.