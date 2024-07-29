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Сегодня, 12:59

Агент Слишковича заявила, что тренер хочет работать в России и не рассматривает зарубежные варианты

Константин Белов
Корреспондент
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Марьяна Кашчелан, агент бывшего тренера «Спартака» Владимира Слишковича, ответила «СЭ» на вопрос о будущем тренера.

Ранее боснийский специалист заявил «СЭ», что может продолжить карьеру в России.

«Варианты из России были, но они не устроили Владимира. У него есть желание остаться в России. Здесь у него семья, плюс он знаком с РПЛ. И после работы в «Спартаке» Владимир хочет доказать, что он не ноунейм, а успешный отрезок с красно-белыми не был случайностью. На данный момент Слишковича не интересуют варианты за границей, только клубы из России», — сказала Кашчелан «СЭ».

41-летний Слишкович в середине апреля временно возглавил «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В конце мая «Спартак» объявил об уходе Слишковича.

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