Полузащитник «Крыльев» Рахманович близок к переходу в «Аль-Охдуд»

Агент полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича, Младен Ратковица, ответил на вопрос «СЭ» о будущем футболиста.

«Все детали трансферы согласованы. Клуб ждет одобрения от министерства спорта Саудовской Аравии. Какой клуб? «Аль-Охдуд», — сказал Ратковица «СЭ».

Рахманович выступает за «Крылья» с сентября 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро. Его контракт с самарцами действует до конца сезона-2024/25.

В прошедшем сезоне на счету 30-летнего Рахмановича 7 голов и 4 результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах за «Крылья Советов».