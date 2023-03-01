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Свищев считает, что мнение Дзюбы интересно миллионам людей

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает, что высказывания нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы интересны миллионам людей.

«Любой человек имеет право на свои взгляды, свои суждения. Дзюба, помимо того, что является спортсменом, еще и публичная личность, узнаваемая персона. Думаю, для миллионов людей интересно его мнение. Есть те, кто следит за его высказываниями, за его карьерой. Мне было интересно послушать его суждения, околополитические взгляды на жизнь», — приводит «РБ Спорт» слова Свищева.

Ранее 34-летний форвард дал большое интервью журналисту Нобелю Арустамяну, в котором поделился своими политическими взглядами, а также критически отозвался о бразильском направлении в «Зените».

В феврале этого года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. 34-летний нападающий принял участие в двух матчах четвертьфинала FONBET Кубка России в составе железнодорожников.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-svishhev-mnenie-dzyuby-interesno-millionam-lyudej/
Артем Дзюба
Дмитрий Свищев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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