Свищев считает, что мнение Дзюбы интересно миллионам людей

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает, что высказывания нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы интересны миллионам людей.

«Любой человек имеет право на свои взгляды, свои суждения. Дзюба, помимо того, что является спортсменом, еще и публичная личность, узнаваемая персона. Думаю, для миллионов людей интересно его мнение. Есть те, кто следит за его высказываниями, за его карьерой. Мне было интересно послушать его суждения, околополитические взгляды на жизнь», — приводит «РБ Спорт» слова Свищева.

Ранее 34-летний форвард дал большое интервью журналисту Нобелю Арустамяну, в котором поделился своими политическими взглядами, а также критически отозвался о бразильском направлении в «Зените».

В феврале этого года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. 34-летний нападающий принял участие в двух матчах четвертьфинала FONBET Кубка России в составе железнодорожников.