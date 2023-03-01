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В «Крыльях Советов» рассказали, почему не отпустили Коваленко в «Сочи» сразу после трансфера

Алина Савинова
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал ситуацию с полузащитником Александром Коваленко.

«Скажу только, что на данный момент Коваленко у нас в аренде до конца сезона, и это тоже правильное решение. Коваленко — игрок основного состава нашей команды, он полностью адаптирован к требованиям главного тренера. Поэтому для нас было важно, чтобы этот сезон он полностью провел у нас», — приводит Metaratings.ru слова Корниленко.

Коваленко выступает за самарский клуб с февраля 2022 года. На счету 19-летнего футболиста 33 матча за «Крылья Советов», в которых он забил два гола и сделал три результативные передачи.

Летом 2022 года «Сочи» выкупил права на полузащитника и оставил его на сезон в «Крыльях».

Источник: https://metaratings.ru/news/v-krylyakh-obyasnili-pochemu-ne-otpustili-kovalenko-v-sochi-srazu-posle-transfera-231957/
Сергей Корниленко
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ФК Сочи
Александр Коваленко
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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