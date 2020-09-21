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Светлаков сменил цвета. А как же «Локомотив»?

04:39
Сергей Светлаков. Фото teleprogramma.pro.
Сергей Светлаков. Фото teleprogramma.pro.
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Известный фанат футбольного «Локомотива», актер и телеведущий Сергей Светлаков посетил матч регулярного чемпионата КХЛ между московскими «Динамо» и «Спартаком» (5:0). Как сообщает пресс-служба динамовцев, он пришел поболеть именно за них.

«Смотрите, кто сегодня пришел поддержать «Динамо»! Сергеи? Светлаков топит за правильные цвета», — говорится в сообщении клубного Instagram. На фото вместе с артистом талисман «Динамо» Волк.

«Динамо» обыграло «Спартак» со счетом 5:0. В составе победителей дубль сделал Владимир Брюквин.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CFXYx09g__C/

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