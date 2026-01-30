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Судейство

30 января, 12:39

Судьи РПЛ и Первой лиги проведут учебно-тренировочные сборы в Турции

Игнат Заздравин
Корреспондент

Судьи, которые будут работать на матчах РПЛ и Первой лиги, начнут подготовку к весенней части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции, сообщается на сайте РФС.

Сбор для судей и помощников судей Первой лиги пройдет в Белеке с 5 по 13 февраля. На него приглашены 45 арбитров. Еще один учебно-тренировочный сбор состоится там же с 14 по 26 февраля. В нем примут участие 63 судьи, включая главных арбитров РПЛ, помощников судей, а также ряд представителей Первой лиги.

Программа сборов включает сдачу нормативов по физической подготовке, теоретические занятия по ключевым направлениям судейства, в том числе с участием зарубежных экспертов, инструкторов УЕФА и ФИФА, работу с системой ВАР, а также практику в товарищеских матчах.

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев отметил значимость зимних сборов для арбитров.

«Зимние сборы — важная часть межсезонья для судей. Они получат возможность поработать над теорией, которой обычно немного по ходу сезона, и продемонстрируют свою физическую форму при сдаче тестов. Требования к физическим кондициям арбитров сейчас очень высокие, и уложиться в нормативы — непременная задача для каждого из них», — заявил Каманцев.

Также он прокомментировал состав участников сборов.

«Состав можно назвать сплавом опыта и молодости. В списке есть как хорошо знакомые всем болельщикам судьи, которые уже много лет работают на самом высоком уровне, так и те, в ком мы видим потенциал для роста. В целом, определяя состав на этот сбор, мы провели существенную ротацию и хотим дать дополнительный шанс молодым и перспективным судьям», — подчеркнул Каманцев.

Источник: РФС
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РПЛ
РФС
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1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
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