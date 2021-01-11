Судей РПЛ соберут в Москве в феврале

По данным «СЭ», сбор арбитров российской премьер-лиги пройдет с 15 по 19 февраля. Скорее всего, в Москве или в Сочи. Больше шансов, что судьям придется лететь в столицу, где в одном из крытых манежей они сдадут тесты по физической подготовке.

В прошлые годы судьи РПЛ в основном собирались в Турции, где помимо сдачи тестов и участия в теоретических занятиях они могли получить практику, обслуживая товарищеские матчи. Когда департамент судейства РФС возглавил Виктор Кашшаи, судейство контрольных игр отменили. (Александр Бобров)