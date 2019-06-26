Станислав Черчесов – о новом лимите: "Такая формула в большей степени соответствует спортивному принципу"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал "СЭ" решение исполкома РФС о введении в чемпионате России лимита на легионеров по схеме "8+17" с сезона-2020/21.
– Говоря о сегодняшнем решении исполкома РФС относительно изменения формата лимита легионеров в РПЛ, могу подчеркнуть, что я всегда высказывался именно за ограничение в заявке, – сказал Черчесов. – Это в большей степени соответствует спортивному принципу и позволяет тренерам работать более вариативно, не считая игроков на поле во время матча. У руководителей клубов есть год, чтобы подготовиться к новому формату, определиться с точечными кандидатурами зарубежных футболистов. Такая формула лимита предполагает серьезную конкуренцию в составе не зависимо от гражданства спортсмена и соответственно – прогресс в конкурентной среде. Будем внимательно анализировать ситуацию уже по ходу сезона 2020/21.
Согласно схеме "8+17", в заявке команды на сезон не может быть больше восьми иностранных футболистов, при этом все они смогут находиться на поле одновременно. В чемпионате России-2019/20 будет действовать прежняя схема – "6+5" (применяется с сезона-2014/15), по которой на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести легионеров, при этом число зарубежных игроков в заявке не ограничивается.
Легионером в чемпионате России считается футболист, который не имеет права выступать за сборную России. При этом действие лимита на легионеров не распространяется на игроков из Белоруссии. (Илья Андреев)