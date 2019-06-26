Станислав Черчесов – о новом лимите: "Такая формула в большей степени соответствует спортивному принципу"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал "СЭ" решение исполкома РФС о введении в чемпионате России лимита на легионеров по схеме "8+17" с сезона-2020/21.

– Говоря о сегодняшнем решении исполкома РФС относительно изменения формата лимита легионеров в РПЛ, могу подчеркнуть, что я всегда высказывался именно за ограничение в заявке, – сказал Черчесов. – Это в большей степени соответствует спортивному принципу и позволяет тренерам работать более вариативно, не считая игроков на поле во время матча. У руководителей клубов есть год, чтобы подготовиться к новому формату, определиться с точечными кандидатурами зарубежных футболистов. Такая формула лимита предполагает серьезную конкуренцию в составе не зависимо от гражданства спортсмена и соответственно – прогресс в конкурентной среде. Будем внимательно анализировать ситуацию уже по ходу сезона 2020/21.

Согласно схеме "8+17", в заявке команды на сезон не может быть больше восьми иностранных футболистов, при этом все они смогут находиться на поле одновременно. В чемпионате России-2019/20 будет действовать прежняя схема – "6+5" (применяется с сезона-2014/15), по которой на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести легионеров, при этом число зарубежных игроков в заявке не ограничивается.

Легионером в чемпионате России считается футболист, который не имеет права выступать за сборную России. При этом действие лимита на легионеров не распространяется на игроков из Белоруссии. (Илья Андреев)

Новый лимит. Что об этом надо знать