Агент Тюкавина: «Будущее Кости? Он готовится к сезону в «Динамо», увидите его на Братском кубке»
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о будущем футболиста.
Ранее появлялась информация об интересе к форварду со стороны европейских клубов.
«Костя готовится к сезону в «Динамо», у него действующий контракт. Увидите его на Братском Кубке. По остальному пока сложно о чем-то говорить», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.
Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 17 голов и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за бело-голубых во всех турнирах и был признан лучшим футболистом РПЛ.
Контракт 22-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.
Источник: РБ Спорт
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