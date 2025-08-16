«Свет — это движение»: «Пари НН» представил новую форму от PARI со светящимися элементами
«Пари НН» представил эксклюзивную форму, элементы которой светятся в темноте. Экипировка выполнена в цветах стратегического партнера клуба — букмекерской компании PARI — и отражает концепцию движения.
Дизайн новой формы «Пари НН» воплощает главную идею — движение вперед. Мятный цвет, сочетающийся с цветами компании PARI, становится не просто элементом стиля, но и символом свежести, динамичности, постоянного развития и нового игрового стиля «Пари НН», который появился при главном тренере Алексее Шпилевском.
Технологическое новшество формы заключается в том, что логотип и другие элементы обладают свойством люминесценции. Подобно дорожным знакам и системам ночной навигации, элементы светятся в темноте, становясь ярким ориентиром на поле. Эта особенность делает форму визуально привлекательной и раскрывает смысл: «Свет — это движение».
PARI и «Пари НН» отметили выход новой формы запоминающимся роликом, в котором отразили другую ключевую идею. Команда в прошлом сезоне боролась за сохранение места в российской премьер-лиге. Несмотря на все сложности, она нашла свет и продолжила двигаться вперед.
Релиз формы и нового ролика приурочен к 16 августа — дню рождения Нижнего Новгорода. В «Пари НН» уверены, что новая форма не только вдохновит команду на стильную игру, но и станет символом светлого будущего нижегородского спорта, поддерживаемого совместными усилиями партнеров и всего региона.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2