«Свет — это движение»: «Пари НН» представил новую форму от PARI со светящимися элементами

«Пари НН» представил эксклюзивную форму, элементы которой светятся в темноте. Экипировка выполнена в цветах стратегического партнера клуба — букмекерской компании PARI — и отражает концепцию движения.

Дизайн новой формы «Пари НН» воплощает главную идею — движение вперед. Мятный цвет, сочетающийся с цветами компании PARI, становится не просто элементом стиля, но и символом свежести, динамичности, постоянного развития и нового игрового стиля «Пари НН», который появился при главном тренере Алексее Шпилевском.

Технологическое новшество формы заключается в том, что логотип и другие элементы обладают свойством люминесценции. Подобно дорожным знакам и системам ночной навигации, элементы светятся в темноте, становясь ярким ориентиром на поле. Эта особенность делает форму визуально привлекательной и раскрывает смысл: «Свет — это движение».

PARI и «Пари НН» отметили выход новой формы запоминающимся роликом, в котором отразили другую ключевую идею. Команда в прошлом сезоне боролась за сохранение места в российской премьер-лиге. Несмотря на все сложности, она нашла свет и продолжила двигаться вперед.

Релиз формы и нового ролика приурочен к 16 августа — дню рождения Нижнего Новгорода. В «Пари НН» уверены, что новая форма не только вдохновит команду на стильную игру, но и станет символом светлого будущего нижегородского спорта, поддерживаемого совместными усилиями партнеров и всего региона.