Властимил Петржела: «Я очень счастлив! «Зенит» будет чемпионом! «Спартак» — это катастрофа»
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу команды из Санкт-Петербурга в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (7:1).
«Это супер! Я очень счастлив! — сказал Петржела «СЭ». — Еще перед игрой я говорил, что «Зенит» спокойно победит. Я знал, что «Спартак» не доедет до Санкт-Петербурга. «Зенит» очень хорошая команда, у «Спартака» такого коллектива нет. Никто не ждал, что будет такой счет. Перед этой игрой было 3 поражения подряд. Я очень счастлив за команду, за игроков и за Санкт-Петербург. Антирекорд «Спартака»? Это катастрофа (смеется). Я с самого начала говорил, что «Зенит» будет чемпионом. Нет другой команды, которая могла бы стоять на дороге у Санкт-Петербурга».
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками, «Спартак» идет на 7-й строчке с 17 очками.
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