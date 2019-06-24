10:37 | Футбол — РПЛ

"Спартак" отправился на сбор в Австрию

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Официальный Твиттер "Спартака" сообщает, что команда отправилась на предсезонные сборы в Грац — столицу австрийского региона Штирия. Оттуда команда на автобусе отправится в Лойперсдорф, где будет тренироваться до 4 июля.

В рамках австрийского сбора красно-белые примут участие в Кубке. Турнир пройдет в Пеллау. 26 июня "Спартак" сыграет с "Ростовом", 30 июня – с ЦСКА, а 4 июля – с "Краснодаром".

 

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