"Спартак" отправился на сбор в Австрию

Официальный Твиттер "Спартака" сообщает, что команда отправилась на предсезонные сборы в Грац — столицу австрийского региона Штирия. Оттуда команда на автобусе отправится в Лойперсдорф, где будет тренироваться до 4 июля.

В рамках австрийского сбора красно-белые примут участие в Кубке. Турнир пройдет в Пеллау. 26 июня "Спартак" сыграет с "Ростовом", 30 июня – с ЦСКА, а 4 июля – с "Краснодаром".

Команда отправилась на сбор в Австрию ✈️



В рамках австрийского сбора «Спартак» примет участие в Кубке Париматч Премьер. Турнир пройдет в Пёллау. 26 июня «Спартак» сыграет с «Ростовом», 30 июня — с ЦСКА, а 4 июля — с «Краснодаром».#спартак #силавединстве pic.twitter.com/GdRyPf1Yzu — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 июня 2019 г.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020