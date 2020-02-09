«Спартак» объявил о новом контракте Ещенко в день его 36-летия
10:43
«Спартак» и защитник Андрей Ещенко заключили новый контракт, информирует клубная пресс-служба. Новое соглашение футболиста с красно-белыми рассчитано до лета 2021 года.
Отметим, что сегодня Ещенко исполняется 36 лет.
Ещенко выступает за «Спартак» с лета 2016-го. За это время он провел 86 матчей, в 2017 году стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
«Спартак» пожелал Ещенко крепкого здоровья, благополучия и новых побед вместе с командой.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-02-09-kontrakt_s_andreyem_yeshchenko_prodlen_na_odin_god/
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