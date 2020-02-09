«Спартак» объявил о новом контракте Ещенко в день его 36-летия

«Спартак» и защитник Андрей Ещенко заключили новый контракт, информирует клубная пресс-служба. Новое соглашение футболиста с красно-белыми рассчитано до лета 2021 года.

Отметим, что сегодня Ещенко исполняется 36 лет.

Ещенко выступает за «Спартак» с лета 2016-го. За это время он провел 86 матчей, в 2017 году стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

«Спартак» пожелал Ещенко крепкого здоровья, благополучия и новых побед вместе с командой.