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«Спартак» объявил о новом контракте Ещенко в день его 36-летия

10:43
Андрей Ещенко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Ещенко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» и защитник Андрей Ещенко заключили новый контракт, информирует клубная пресс-служба. Новое соглашение футболиста с красно-белыми рассчитано до лета 2021 года.

Отметим, что сегодня Ещенко исполняется 36 лет.

Ещенко выступает за «Спартак» с лета 2016-го. За это время он провел 86 матчей, в 2017 году стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

«Спартак» пожелал Ещенко крепкого здоровья, благополучия и новых побед вместе с командой.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-02-09-kontrakt_s_andreyem_yeshchenko_prodlen_na_odin_god/

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