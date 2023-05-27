«Сочи» — «Зенит»: Юсупов вывел хозяев вперед
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов забил гол в матче 29-го тура РПЛ против «Зенита».
Хавбек открыл счет в матче на 1-й минуте матча. Юсупов получил передачу на правом краю штрафной площади соперника и пробил по воротам, мяч попал в защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, после чего отлетел в створ ворот питерской команды — 1:0.
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|
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|8
|5
|60-37
|53
|
4
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|8
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|
5
|Ахмат
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|49
|
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|46
|
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|
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|
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|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
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|3
|4
|22
|21-58
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|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|0 : 3
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|1 : 3
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
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Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|
|
Александр Соболев
Спартак
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Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
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|26
|1
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