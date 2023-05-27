«Сочи» — «Зенит»: Юсупов вывел хозяев вперед

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов забил гол в матче 29-го тура РПЛ против «Зенита».

Хавбек открыл счет в матче на 1-й минуте матча. Юсупов получил передачу на правом краю штрафной площади соперника и пробил по воротам, мяч попал в защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, после чего отлетел в створ ворот питерской команды — 1:0.