Семак о новичке «Зенита» Джоне: «В Бразилии физической подготовки как таковой нет, поэтому ему есть над чем работать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о начале работы с бразильцем Джоном Джоном, который зимой перешел в петербургский клуб из «Брагантино».

«Я думаю, ему есть над чем работать с точки зрения функциональной составляющей, потому что все-таки в Бразилии физической подготовки как таковой нет — команды сразу играют чемпионат штата и через матчи набирают кондиции. У нас же немножко по-другому — больше времени на подготовку, есть возможность подготовиться и больше общей работы сделать», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Тренер подчеркнул талант игрока, но указал на главный вызов.

«Посмотрим. Мы его знаем давно, этот парень очень талантливый. Вопрос в том, насколько быстро у него получится адаптироваться к нашему чемпионату, к жизни в России и к нашему футболу в целом», — добавил он.

Джон подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2030/31. В этом сезоне за «Брагантино» он провел 76 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 14 голевых передач. Ранее футболист выступал за «Палмейрас».