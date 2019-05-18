"Сочи" готов предложить Денисову 800 тысяч евро в год

Как стало известно "СЭ", футбольный клуб "Сочи" готов предложить полузащитнику "Локомотива" Игорю Денисову однолетний контракт с возможностью продления еще на сезон, предполагающий зарплату в размере 800 тысяч евро в год (при этом с бонусами сумма может возрасти до 1,1 миллиона евро).

Денисов и "Локомотив": игрок не намерен быть запасным

В декабре прошлого года Денисов продлил контракт с "Локомотивом". Соглашение рассчитано до завершения сезона-2019/20. Зарплата - 1,5 миллиона евро в год. Однако во второй части сезона-2018/19 полузащитник перестал попадать в заявку команды. Вероятно, контракт между 35-летним Денисовым и "Локомотивом" будет расторгнут. (Вячеслав Короткин)

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