Соболев отреагировал на гол в ворота «Спартака», который принес «Зениту» ничью

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отреагировал на свой гол в ворота «Спартака» (2:2) в матче 5-го тура РПЛ.

Форвард сине-бело-голубых снова выложил пост с отсылкой к жесту и цитате Владимира Жириновского. В популярном в интернете видео Жириновский произносит: «Что мне нравится, так это петушиный крик... Вот запишите его, чтобы слышно было».

Сообщение Соболева в Telegram-канале репостнула пресс-служба «Зенита».

«Спартак» (5 очков) занимает 11-е место в РПЛ. «Зенит» (6) идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Рубином», а «Зенит» дома примет махачкалинское «Динамо». Обе игры пройдут 23 августа.