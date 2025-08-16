«Ахмат» — «Крылья Советов»: Касинтура открыл счет на 5-й минуте

«Ахмат» вышел вперед в матче с «Крыльями Советов» в 5-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 5-й минуте забил Эгаш Касинтура.