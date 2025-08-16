Жедсон — о «Спартаке»: «Большая честь играть в самом большом и популярном клубе России»

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш ответил на вопросы после ничьей с «Зенитом» (2:2) в матче 5-го тура РПЛ.

— Схож ли «Галатасарай» со «Спартаком» и турецкий чемпионат с российским?

— Хочу изучить русский, чтобы лучше понимать партнеров. Что касается сравнения чемпионатов, то я не хочу этого делать. Могу сказать только то, что это большая честь играть здесь — в самом большом и популярном клубе в России.

— Отметил ли тебя Станкович после того, как ты получил награду лучшему игроку матча?

— Рад получить награду. Но также грустно, что не смогли заработать 3 очка. Это омрачает ситуацию.

— Как ты себя чувствуешь в роли самого дорогого игрока в истории клуба?

— Ничего особо не чувствую. Моя работа — делать как можно больше для команды, — сказал Жедсон.

«Спартак» (5 очков) занимает 11-е место в РПЛ. «Зенит» (6) идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Рубином», а «Зенит» дома примет махачкалинское «Динамо». Обе игры пройдут 23 августа.