Ари: «Некоторые игроки обсуждали, что не только Мусаев решает, какой состав выставить на матч»

Бывший нападающий «Краснодара» Ари высказался о возможных причинах неудач Мурада Мусаева на посту главного тренера команды.

«Мне кажется, у Мусаева не было стопроцентного авторитета. Ходили слухи, что ему советовали, какой состав выставить. А иногда, когда игрок был чем-то недоволен, проблемы решало руководство. Думаю, если бы Мусаев сам все решал, все контролировал, говорил, что этот футболист нужен, а этот — нет, результат мог бы быть другим. Я так считаю, так как вижу футбол уже немного другим взглядом, пытаюсь анализировать все, что происходит с командой. Вообще, любому тренеру нужен полный контроль над тем, что происходит внутри команды», — приводит Vseprosport слова Ари.

Футболист отметил, что игроки «быков» обсуждали, что, возможно, Мусаев не сам определяет состав на игру.

«Не могу сказать, что Мусаев вообще ничего не контролировал и не решал, это не так. Но некоторые игроки обсуждали этот момент, дескать, возможно, не только тренер решает, какой состав выставить на тот или иной матч. Я не могу это подтвердить или опровергнуть, нет фактов, что действительно так происходило. Но, на мой взгляд, из-за того, что так думали некоторые футболисты, возможно, они и не уважали решения тренера так, как должны были», — добавил Ари.

37-летний Мусаев начал тренерскую карьеру в академии «Краснодара». В 2018 году возглавил основную команду. Под его руководством «быки» дважды стали бронзовым призером РПЛ и дебютировали в Лиге чемпионов. 4 апреля 2021 года клуб объявил о его отставке.