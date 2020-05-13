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Шюррле не вернется в «Спартак»

15:06
Андре Шюррле. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андре Шюррле. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», 29-летний нападающий Андре Шюррле с высокой долей вероятности не вернется в «Спартак» даже в случае возобновления соревнований РПЛ.

Чемпион мира-2014, арендованный красно-белыми у дортмундской «Боруссии» до конца сезона-2019/20, покинул Москву в конце марта наряду с другими легионерами команды. Но поскольку выкупать его контракт за 8 миллионов евро не планируется, руководство и тренерский штаб не видят необходимости задействовать форварда в оставшихся матчах РПЛ и Кубка, если розыгрыши продолжатся.

С августа прошлого года Шюррле провел в составе «Спартака» 18 официальных матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 3 голевые передачи. (Вячеслав Короткин)

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