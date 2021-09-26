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Шварц — о Лещуке: «Сегодня он доказал свою состоятельность и профессиональную компетенцию»

16:48
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о победе команды над «Рубином» (2:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ.

— Можно ли назвать матч с «Рубином» лучшим в этом сезоне в исполнении «Динамо»?

— Очень сложно сравнивать сегодняшнюю победу с предыдущими. Стоит отмечать тех соперников, которые против нас играют. Опять отмечу, что на протяжении 75 минут мы очень грамотно и качественно атаковали, находили свободные зоны в атаке, постоянно создавали опасные моменты. Мне очень понравилось то качество, которое каждый игрок команды показал.

— Игорь Лещук три матча сыграл на ноль. Можно ли сказать, что теперь у вас головная боль — что делать, когда поправится Шунин?

— Как мы и говорили ранее, для нас очень важно, чтобы на каждой позиции была здоровая конкуренция. Игорь сегодняшней игрой в том числе доказал свою состоятельность и профессиональную компетенцию. Ждем, когда полностью восстановится Антон Шунин. До травмы у него были тоже очень хорошие матчи. Не можем сказать, что сейчас выделяем кого-то из вратарей, они оба для нас важны.

«Динамо» поднялось на второе место в турнирной таблице, имея в активе 19 баллов. «Рубин» с 14 очками занимает 5-е место.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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